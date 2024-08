Évènement depuis cet été à Saint-Porchaire, entre Saintes et Rochefort. La chambre de vacances du jeune Julien Viaud, plus connu sous le nom de Pierre Loti, a ouvert ses portes au public. Installée à l’étage de la maison de sa sœur Marie Bon, elle est enfin ouverte à la visite depuis le 19 juillet dernier. Un lieu qui permet de découvrir l’adolescence du futur écrivain et qui suscite déjà pas mal de curiosité, en attendant la réouverture de la Maison de Pierre loti à Rochefort qui est toujours en cours de restauration. Véronique Bergonzoni est chargée de mission patrimoine à la Communauté de communes Cœur de Saintonge. Elle nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/08/loti-chambre-integral.mp3