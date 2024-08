La mobilisation pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza se poursuit en Charente-Maritime. Deux rassemblements sont prévus demain à 10h30 devant La Poste de Rochefort, et à 15h30 place des Petits Bancs à La Rochelle. Le Collectif pour la paix en Palestine 17 appelle à des manifestations pacifiques et solidaires, comme il le fait depuis le début de son action. Il réclame également la protection de tous les civils, la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens.