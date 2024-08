Un dramatique accident a fait un mort et un blessé grave ce matin à Tonnay-Charente. Une voiture seule en cause a fait une sortie de route sur la D 739, près du lieu-dit Les Pibles. Une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Un homme de 71 ans est décédé. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Une femme de 81 ans a été prise en charge en urgence absolue. Un malaise au volant serait en cause. Une enquête a été ouverte.