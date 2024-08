Clap de fin pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Des jeux historiques pour la France qui se sont refermés hier soir avec la cérémonie de clôture au Stade de France, après quinze jours de compétition, et une quinzaine de jours avant le coup d’envoi des épreuves paralympiques. La France termine à la 5e place avec 64 médailles dont 16 en or. La Charente-Maritime a brillé pendant ces jeux, avec une médaille d’or pour le champion de BMX Joris Daudet originaire de saintes, mais aussi pour le natif de Royan Trévor Clévenot de l’équipe de France de Volley-Ball. On retiendra également l’argent pour le cavalier de Salles-sur-Mer Stéphane Landois, et le bronze en voile pour les Rochelaises Sarah Steyaert et Charline Picon en 49er FX. Ces dernières qui recevront les honneurs de la Ville de La Rochelle, à l’occasion d’une cérémonie le 31 août prochain avec parade nautique et récompenses. L’occasion également de fêter l’exploit de Charline Picon qui est devenue l’athlète française la plus titrée du monde de la voile, avec trois médailles en trois Jeux Olympiques.