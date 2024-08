L’association Vouhé en fête organise son 22e vide-greniers et brocante à Vouhé dimanche 25 août, dans les rues du village. 3€ le mètre linéaire avec 4 mètres minimum. Restauration et buvette sur place ou à emporter. Renseignements et réservations, avant le 19 août, au 06 88 47 72 21 ou au 06 77 61 36 72 et par mail à a.vouheenfete@orange.fr.