L’inauguration ce matin de la réhabilitation du sentier d’Ors-La Brande au Château-d’Oléron. D’une distance de 5,5 km, il permet de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales que constituent les paysages littoraux et leurs abords. Et désormais, un tiers est accessible aux personnes à mobilité réduite. Après une marche le long de ce sentier et la coupe du ruban tricolore inaugural, Michel Parent, maire du Château-d’Oléron et président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, s’est félicité des travaux réalisés :

Les travaux de réhabilitation du sentier d'Ors-La Brande ont coûté un peu plus de 800 000 euros.