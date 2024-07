Plusieurs organisations syndicales, associatives et partis politiques de gauche se mobilisent ce soir en Charente-Maritime pour réclamer la nomination d’un nouveau chef de gouvernement issu du Nouveau front populaire. Dans le cadre d’un mouvement national, tous vont demander solennellement au Président Emmanuel Macron de respecter le résultat des urnes, après la victoire du NFP aux Législatives le 7 juillet dernier, et de nommer un Premier Ministre de gauche. Écoutez Véronique Bonnet, référente locale de La France insoumise à La Rochelle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/nfp-manif.mp3 Des rassemblements sont prévus à 18h devant la préfecture de La Rochelle, et les sous-préfectures de Saintes et Jonzac.