La préfecture de la Charente-Maritime interdit toute manifestation et attroupement dans le secteur du Grand Port Maritime de La Rochelle et du péage du pont de l’île de Ré. La mesure court de 8h ce matin jusqu’à 22h samedi. Jour de la grande manifestation anti-bassine qui prévoit d’encercler le port de commerce, point d’orgue d’une semaine d’action contre les réserves de substitution pour l’irrigation agricole qui a débuté mardi avec le Village de l’eau installé à Melle, dans les Deux-Sèvres. La préfecture rappelle que toute manifestation dans le périmètre du port, élargi aux sites industriels de La Pallice, est illégale, peut conduire à l’usage de la force et faire l’objet de poursuites judiciaires.

——–

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’INTERDICTION DE MANIFESTATION ET D’ATTROUPEMENT

DU JEUDI 18 À 8H00 AU SAMEDI 20 JUILLET 2024 À 22H00 DANS LES SECTEURS SUIVANTS :

• Emprise du Grand Port Maritime de La Rochelle

• Zone industrielle de La Pallice

• Zone d’activité des Rivauds (nord et sud),

• Péage de l’Île de Ré (Belvédère, péage du pont ainsi que pont et axes y menant)

• Zone industrielle de Chef de Baie

Les collectifs « Bassines Non Merci », « Soulèvements de la Terre » et « Stop Mégabassines » ont annoncé l’organisation d’une mobilisation internationale du 16 au 21 juillet prochain en Poitou-Charentes. Ils appellent à encercler et bloquer, par mer et par terre, le Grand Port Maritime de La Rochelle lors d’une «Manif’action» prévue le vendredi 20 juillet prochain.

Ces manifestations n’ont pas fait l’objet d’une déclaration et les organisateurs ont décliné l’invitation du préfet à le rencontrer lundi 15 juillet afin de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Il appartient au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Au vu de ces éléments, un périmètre d’interdiction de manifester a été arrêté.

L’objectif de cette manifestation est de confluer massivement vers le terminal agro-industriel de La Pallice pour encercler et bloquer le Grand Port Maritime par la mer et par la terre. Il est à craindre des intrusions alors même que toute personne non autorisée franchissant les Limites Portuaires de Sûreté s’expose à des poursuites et sanctions administratives et pénales. Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire sans autorisation dans une installation portuaire, hors d’une zone à accès restreint, est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende. Art L 5336-10-1 du code des transports. Des risques sérieux de blessures graves ou de noyades sont à redouter au regard de la nature de certaines activités exercées au sein du site et dans le cas où les manifestants s’approcheraient, sur des embarcations légères, de l’emprise portuaire où manœuvrent des navires de commerce.

Au-delà de l’emprise du Grand Port Maritime, le périmètre est élargi aux abords de l’ensemble des sites industriels du quartier de La Pallice propres à constituer des cibles pour les manifestants. Au regard de la période estivale et du trafic routier dense un samedi, la zone du viaduc de l’Île de Ré est également incluse dans le périmètre d’interdiction de manifester.

Il est rappelé que toute manifestation dans ce périmètre est illégale, constitue un attroupement susceptible d’être dispersé par la force et de faire l’objet de poursuites sur le plan judiciaire.