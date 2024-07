Le placement en résidence surveillée accordé à Oscar Jégou et Hugo Auradou. La demande des deux rugbymen internationaux de La Rochelle et Pau a été acceptée par la justice argentine, après leur placement en détention la semaine dernière pour le viol présumé d’une femme de 39 ans, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Le niveau de preuves et l’absence de risque procédural ont permis leur placement en résidence surveillée, a indiqué le bureau du procureur de Mendoza. Les deux joueurs, inculpés pour viols aggravés, devront porter des bracelets électroniques.