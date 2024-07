Le pont du Brault bientôt en travaux. L’ouvrage qui relie la Charente-Maritime à la Vendée entrera à la rentrée en septembre dans une phase de chantier qui va durer trois mois et demi. L’objectif est de remplacer la partie mobile du pont, suite aux différentes avaries survenues ces dernières années. Le franchissement n’était plus viable. D’importantes perturbations de circulation routière et fluviale sont à prévoir.