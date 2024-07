L’ouverture aujourd’hui d’une permanence estivale de traumatologie sur l’île d’Oléron. Pour la 4e année consécutive, le cabinet MSO met en place cette prise en charge, en complément des soins prodigués sur le territoire insulaire. L’objectif est d’éviter aux patients, dans la mesure du possible, de devoir passer le pont et de perdre du temps dans les transports, ou bien aux urgences de l’hôpital de Rochefort qui sont bien souvent saturées l’été.

Pendant la période estivale, synonyme de forte affluence touristique sur le littoral charentais, les Oléronais comme les touristes peuvent bénéficier d’une prise en charge de traumatologie au cabinet Médecine Spécialisée Oléron, à Dolus. Depuis quatre ans, une permanence estivale est assurée. Cette année, elle aura lieu du lundi 15 juillet au mercredi 14 août.

C’est une collaboration avec le Samu 17, les services d’urgences et de chirurgie de l’Hôpital de Rochefort et de la clinique de Saintes, qui profite du soutien étroit des acteurs médicaux et paramédicaux, au plus près des besoins des patients et des acteurs de santé confrontés à l’urgence.

Les patients sont accueillis cet été par une équipe de 4 chirurgiens traumatologues. Celle-ci s’engage à se mettre à la disposition des pompiers ou des ambulances privées pour une première évaluation et orientation des patients. La prise en charge est assurée pour les plaies simples à suturer ; et les traumatismes aux épaules, coudes, poignets, hanches, pieds, chevilles et mains. En revanche, les traumatismes de la face et de la tête, ainsi que des abdominaux et du bassin, ne sont pas pris en charge. L’organisation prévoit la réalisation de radios si nécessaire, en appel direct avec les radiologues par le chirurgien de permanence.

Le cabinet Médecine Spécialisée Oléron est situé au 176 Route de Boyardville à Dolus. Les consultations se font sans rendez-vous à partir de 9h, les jours ouvrables. Aucune prise en charge ne peut se faire après 18h, ni le week-end.