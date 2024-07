J-2 avant la Fête nationale. Le 14 juillet, c’est dimanche ! L’occasion pour les principales villes de Charente-Maritime d’en mettre plein la vue aux habitants, mais aussi aux touristes en ce 2e week-end de départs en vacances. De nombreux feux d’artifice seront tirés soit demain soir, veille du 14 juillet, soit le soir même dimanche. Tour d’horizon des immanquables de la Charente-Maritime :

Et on commence avec la capitale de la Charente-Maritime. Cette année, le feu d’artifice de La Rochelle se mettra aux couleurs des Jeux olympiques, à quelques jours du coup d’envoi des JO de Paris. Il sera tiré en mer, au large du Casino, ce dimanche à 22h40. Un périmètre de sécurité sera mis en place par la mairie. Certaines rues situées à proximité seront interdites à la circulation et au stationnement.

À Saintes, le feu d’artifice sera tiré dimanche à 23h depuis la pointe de La Palu, au cours d’une soirée de festivités qui débutera à 21h avec bal et concert place Bassompierre.

À Rochefort, il sera tiré à 23h ce samedi soir au Quai aux vivres. La soirée débutera à 18h par la traditionnelle cérémonie militaire, avant un concert à 21h30 et une soirée DJ dès 23h30.

Dans la commune limitrophe de Tonnay-Charente, la Ville proposera l’évènement labellisé Sites en scène « Tonnay fête sa Charente » dimanche, avec des animations dès 18h sur les quais de la Libération, dans une ambiance guinguette. Au programme : concert, déambulation artistique et restauration. Pas de feu d’artifice en revanche cette année pour la Ville qui est engagée dans une démarche éco-responsable, mais en lieu et place un show visuel « moderne et original », promet la mairie.

À Surgères, la tradition sera respectée avec un spectacle pyrotechnique haut en couleurs, après le traditionnel discours républicain de la maire Catherine Desprez. C’est dimanche à 23h. De nombreuses animations, jeux et concerts sont prévus en journée dès 15h, dans le parc du château et en centre-ville.

À Saint-Jean-d’Angély, le feu d’artifice sera tiré dimanche à 23h au plan d’eau de Bernouët, après une journée de célébrations.

À Saint-Pierre-d’Oléron, un spectacle pyrotechnique aura lieu dimanche à 23h au port de la Cotinière, après le bal des pompiers. Il présentera une séquence d’ouverture des JO.

Et puis, pêle-mêle, des feux d’artifice sont prévus samedi soir à 23h à Bourcefranc-le-Chapus, depuis la baie de la Grognasse, et à La Tremblade/Ronce-les-Bains, à 23h également, place Brochard, après une sardinade. Au Château-d’Oléron, c’est dimanche à 23h depuis le port, suivi d’un bal populaire place de la République. Enfin, à Royan, le rendez-vous est donné à 22h45 plage de la Grande Conche.

Et puis, notez, pour conclure, que la Ville de Châtelaillon proposera son feu d’artifice lundi soir à 23h depuis la plage. Le spectacle va durer une vingtaine de minutes.