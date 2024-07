Les suites de l’affaire des deux internationaux de rugby accusés d’agression sexuelle en Argentine. Le Rochelais Oscar Jégou et le Palois Hugo Auradou ont été placés en détention provisoire et sont en cours de transfert vers la ville de Mendoza où se seraient déroulés les faits présumés, précisément dans l’hôtel où séjournaient les Bleus dans le cadre de la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud. Hier, l’avocate de la victime a livré les détails de son agression, dénonçant une violence extrême. La plaignante aurait été violée et « sauvagement battue », a-t-elle déclaré. Des accusations démenties par l’avocat des deux joueurs, qui évoque des relations sexuelles consenties et pointe des incohérences dans les déclarations de la victime. Oscar Jégou et Hugo Auradou encourent jusqu’à 20 ans de prison.