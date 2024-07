Cet été, partez « En vadrouille avec Benèz » pour explorer la Saintonge. Il s’agit d’un tout nouveau jeu de piste développé sur smartphone pour découvrir, de façon ludique, trois villages ruraux du Sud de la Charente-Maritime, à savoir Écoyeux, Villars-les-Bois et Fontcouverte. Et c’est donc Benèz, un personnage hybride à la croisée du lion, du renard et du chat, qui invite les joueurs à la découverte du patrimoine local, en relevant des défis et en résolvant des énigmes. Ces trois aventures sont proposées par l’Office de tourisme de Saintes, en partenariat avec la société Furet Company, à la manière du très connu jeu de géocaching en Nouvelle-Aquitaine Terra Aventura. Amandine Tonin est responsable de la communication. Elle nous en parle :