Nouvelle alerte aux baïnes sur le littoral charentais. La baignade est fortement déconseillée aujourd’hui et demain. Un risque maximal concernant les courants marins a été confirmé pour ces deux journées. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel appelle les habitants et les touristes qui fréquentent les plages du département à la plus grande vigilance. Cinq communes sont toujours particulièrement concernées : Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan et Les Mathes. Pour rappel en cas d’urgence, il faut appeler le 112.