La surveillance des plages de l’île d’Oléron a débuté ce week-end. Les nageurs-sauveteurs en mer sont désormais sur le terrain, prêts à intervenir en cas de danger. Ils sont 66 à couvrir les 100km de côtes. Une présence quotidienne sera assurée tout l’été, jusqu’au 25 août, de 11h à 19h.

Avec ses 100 km de côtes, le littoral de l’île d’Oléron offre un vaste terrain de jeux pour les amoureux des bains de mer, les amateurs de sports nautiques et les passionnés de nature. Si la mer séduit, la baignade est une activité qui comporte des risques. Sur l’île d’Oléron, il existe 17 zones de baignade surveillées qui permettent à l’ensemble des vacanciers de profiter pleinement des joies et des bienfaits de la mer. Une surveillance quasi permanente sera assurée jusqu’au 25 août par 66 nageurs-sauveteurs qui seront présents 7 jours sur 7, de 11h à 19h. Ces sauveteurs diplômés sont recrutés et encadrés par le SDIS 17, via une convention signée avec la Communauté de communes de l’île d’Oléron.

Pour inciter les usagers de la mer à privilégier ces espaces surveillés, la CdC a édité un guide des plages. L’ouvrage est disponible en téléchargement sur le site internet de la CdC et en papier dans les offices de tourisme, les postes de secours et les campings. Il rassemble également l’ensemble des conseils et des consignes de sécurité qu’il est important d’observer à la plage.