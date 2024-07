Journée festive à l’Écomusée du Port des Salines à Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron. À l’occasion du coup d’envoi de la saison estivale, de nombreuses animations sont prévues aujourd’hui pour découvrir la saliculture oléronaise et le savoir-faire des sauniers. Au programme : visites commentées, expositions, marché de producteurs locaux, mais aussi ateliers, promenades en barque et un spectacle pour clôturer la journée…

À l’occasion de l’ouverture de la saison estivale et des 50 ans des Espaces Naturels Sensibles gérés par le Département de la Charente-Maritime, l’écomusée du Port des Salines propose une journée de découvertes et d’animations autour de l’histoire de la saliculture oléronaise, du savoir-faire du saunier et de la biodiversité du site. Des visites commentées gratuites du marais salant sont programmées à 10h30, 11h30, 14h et 17h. À12h45, la pesée du sac de sel à La Salorge permettra aux plus intuitifs de décrocher un panier garni. À 10h, un atelier de peinture au sel sera animé par l’artiste Sophie Petitpré. À 15h30, un atelier découverte de l’anguille d’Europe, espèce emblématique du marais, sera proposé gratuitement aux visiteurs. Et pour clôturer cette journée, la compagnie Les Tardigrades présentera un spectacle ludique, théâtral et musical, pour découvrir l’histoire de l’anguille et mieux comprendre le cycle de l’eau. Toute la journée également, un marché sera installé sur le site pour proposer aux visiteurs des produits locaux.

L’écomusée sera libre d’accès et gratuit de 10h à 19h pour permettre aux visiteurs de profiter des quatre expositions sur les thèmes du sel, des marais et de la biodiversité. L’accès sera également gratuit pour découvrir la toute nouvelle exposition « Made in sel », créée en 2024, qui propose de découvrir les autres lieux d’exploitation du sel en France.

Ça s’appelle « Salines en fête », et c’est donc toute cette journée au Port des salines de Grand-Village-Plage sur l’île d’Oléron.