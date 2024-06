Le coup d’envoi aujourd’hui du Baccalauréat 2024 pour les élèves de Terminale. Près de 600 000 candidats planchent ce mardi sur l’épreuve tant redoutée de philosophie. Ils sont plus de 16 500 dans l’académie de Poitiers dont près de 6 000 en Charente-Maritime.

Ils sont donc très précisément 16 527 inscrits cette année aux épreuves terminales du baccalauréat dans l’académie de Poitiers. 8 973 en filière générale, 4 076 en professionnelle et 3 478 au bac technologique. En Charente-Maritime, ce sont 5 933 candidats qui se présentent cette année au bac : 1 799 en générale, 811 en professionnelle et 716 en technologique. Cette année, le plus jeune a 15 ans, et le plus âgé, 59 ans.

Les épreuves de spécialité vont donc se dérouler toute cette semaine, avant le Grand oral qui aura lieu du 24 juin au 3 juillet. Un Grand oral qui évolue cette année en voie générale et technologique, et qui se compose désormais de deux parties sur un thème imposé. L’échange de 5 minutes portant sur le projet d’orientation du candidat, qui constituait jusqu’alors la troisième partie de l’épreuve, est supprimé.

Les résultats du premier groupe seront ensuite publiés le 8 juillet dès 14h dans les centres d’examen, et dès 15h en ligne. Pour les candidats ayant obtenu une note globale supérieur ou égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 pourront se présenter aux épreuves de rattrapage. Les résultats seront publiés le 10.

L’an dernier, le taux de réussite était de 92,3% dans l’Académie de Poitiers.

À noter que 12 427 candidats dont 4 551 en Charente-Maritime ont participé aux épreuves anticipées de français qui se sont déroulées vendredi dernier.