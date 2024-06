La clôture hier soir du dépôt des candidatures pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. Moins d’une semaine après la dissolution de l’Assemblée nationale, les candidats avaient jusqu’à ce dimanche soir pour se déclarer. En Charente-Maritime, il y aura moins de prétendants au siège de député qu’en 2022. Ce week-end, les principaux partis ont dévoilé l’identité de leurs candidats. C’est le cas du Nouveau Front populaire qui annoncé la candidature de l’écologiste Jean-Marc Soubeste dans la 1re circonscription. L’ex-député européen vert Benoît Biteau, qui vient de perdre son siège à Bruxelles, se présente sur la 2e. L’Insoumis Nordine Raymond, qui était candidat en 2022, ne participe donc pas à ce scrutin. Dans la 3e, c’est le socialiste Fabrice Barussereau qui est candidat. Il a été préféré à l’humoriste Gérald Dahan qui était le candidat de la Nupes en 2022 et qui a tout de même décidé de se présenter sans étiquette, rongé par la rancœur d’avoir échoué au premier tour, en raison de la candidature dissidente de Fabrice Barusseau.

Dans la 4e circonscription de la Charente-Maritime, c’est l’Insoumise Danielle Desselles qui représentera le Nouveau front populaire, et la socialiste Anne Brachet dans la 5e.