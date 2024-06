La colère et la tristesse du patron des Républicains en Charente-Maritime après les propos d’Éric Ciotti. Le président LR qui a déclaré hier vouloir faire alliance avec le Rassemblement national pour les élections législatives. Ecœuré, au bord des larmes, David Labiche, président départemental du parti, ne tolère pas cette prise de position unilatérale. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/labiche-1.mp3 David Labiche qui appelle à la destitution ou à la démission de son président. Pour des raisons personnelles et professionnelles, et contrairement à 2022, il ne sera pas candidat aux Législatives en Charente-Maritime. Pas de nom à donner pour l’instant, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne votera pas pour les députés sortants de la majorité présidentielle, au risque de laisser le champ libre au RN :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/labiche-2.mp3 Redoutant plus que jamais une arrivée au pouvoir du RN, David Labiche dénonce la dissolution de l’Assemblée nationale. Il parle d’une décision irresponsable du chef de l’État :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/labiche-3.mp3