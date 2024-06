Une intersyndicale de Charente-Maritime appelle à manifester samedi. Après un premier rassemblement lundi soir à La Rochelle, au lendemain des élections européennes qui ont donné une large victoire au Rassemblement national en France, la CGT, la CFDT, la FSU, l’UNSA et Solidaires se mobilisent à nouveau contre l’extrême-droite. Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale et à l’approche de nouvelles élections législatives fin juin, les syndicats appellent à un sursaut démocratique et social. « À défaut, l’extrême droite arrivera au pouvoir », craignent les organisations syndicales, qui invitent la population à manifester samedi prochain à 10h30 place de l’Hôtel-de-Ville à La Rochelle et devant le palais de justice de Saintes.