Un titre et une montée pour La Rochelle qui jouera en élite la saison prochaine. Les Jaune et Noir se sont imposés ce jeudi soir à Boulazac, en match retour de la finale des play-offs d’accession de Pro B. Au terme d’une saison exceptionnelle et d’un match haletant, les Maritimes ont remporté une victoire historique pour le club. Le score 67 à 72. Sacrés champions de France, ils joueront donc en Betclib élite à la rentrée.