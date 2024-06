Dernière journée de Top 14 ce week-end. Une victoire est requise pour La Rochelle, engagée dans la course aux phases finales. Actuellement 5e, les Maritimes affrontent ce samedi soir à domicile le Racing 92, qui les talonne de très près à la 6e place, avec seulement un point d’écart. Ils devront donc s’imposer s’ils veulent garder leur destin en main. Mais les Jaune et Noir sont toutefois plus confiants face aux Franciliens, puisqu’ils n’ont pas perdu à domicile depuis 2016. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05 au stade Marcel-Deflandre.