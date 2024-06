Anne-Laure Babault a réagi après ce terrible accident de la circulation. La députée de la Charente-Maritime a tenu à adresser tout son soutien aux victimes et à leurs familles. Elle souhaite que toute la lumière soit faite sur les causes de ce drame. Et sans même attendre les conclusions de l’enquête, elle a appelé à une réflexion sur le contrôle de l’aptitude à la conduite pour les publics les plus à risque, et notamment les personnes âgées. « Une question sensible qui doit », dit-elle, « s’intégrer dans une réflexion plus large afin de ne pas isoler les personnes, notamment en ruralité ».