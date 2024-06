À Rochefort, la piste cyclable du pont de Martrou sera fermée toute la semaine prochaine. Aménagée il y a tout juste un an, elle a subi d’importantes dégradations à divers endroits sur son revêtement. Et des réparations sont nécessaires pour garantir la sécurité des usagers. Ils sont en moyenne 150 à l’emprunter quotidiennement, et jusqu’à 250 en période estivale. Les travaux auront lieu du 10 au 14 juin, et la semaine suivante en cas d’aléas climatiques.