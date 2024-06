Le coup d’envoi hier des Olympiades à Surgères. À l’occasion des JO de Paris 2024, la Ville et une quinzaine de clubs locaux se mobilisent pour proposer une semaine d’animations festive et sportive aux scolaires. Plus de 700 écoliers ont déambulé dans l’après-midi dans les rues de la ville, avant de rejoindre le village olympique installé au complexe sportif jusqu’à samedi, jour d’un évènement ouvert au public. Catherine Desprez, maire de Surgères :

Symboliquement, les élèves ont posé aux couleurs des anneaux olympiques pour immortaliser ce moment. Un grand moment très attendu par les enfants qui travaillent sur ce projet depuis la rentrée, comme le souligne Damien Rennou, enseignant à l’école Jules-Ferry :

Marion Lucazeau est venue avec sa classe de CP/CE1, et c’est aussi pour elle et ses élèves un évènement :

Toute cette semaine, les écoliers de la ville de Surgères vont participer à des épreuves sportives au village olympique.