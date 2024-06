Rochefort accueille ce week-end le premier festival « Vivres la mer ». Conçu par le chef charentais-maritime Grégory Coutanceau, il va mettre les produits de la mer à l’honneur aujourd’hui, demain et dimanche, et promet d’être une célébration gastronomique de la mer, axé sur la défense de la biodiversité et le respect du terroir marin et terrestre. Des chefs de renom d’ici et d’ailleurs seront présents pour exposer leur savoir-faire.

Le festival « Vivres la Mer » se tient pour la première fois du 31 mai au 2 juin 2024 à Rochefort. Ce rendez-vous culinaire unique se déroule dans le cadre historique du Quai aux Vivres, et s’articule autour des produits de la mer. Imaginé et orchestré par le chef Grégory Coutanceau, cet évènement est né d’un désir profond de célébrer la mer à travers l’univers fédérateur de la gastronomie. C’est en véritable passionné qu’il a voulu créer un espace où le partage ne se limite pas à l’assiette, mais s’étend à des expériences et des connaissances variées. Et c’est dans cet esprit que le festival réunit des chefs de toute l’Europe partageant tous une même passion pour les produits de la mer, et un engagement commun pour une gastronomie durable et respectueuse de l’environnement. Cette fête de la mer sera l’occasion pour des chefs de renom de collaborer, d’innover et d’inspirer. Tous ont été sélectionnés pour leur savoir-faire, leur créativité et leur amour des produits marins : Sébastien Sévellec du Cap Ferret, Dimitris Paliouras de Nauplie en Grèce, Thomas Pontacq, artisan chocolatier à La Rochelle, Pascuale Tozzi du Lac de Garde en Italie, Sébastien Gravé de Bayonne et le chef-pâtissier français Corentin Poirier-Martinet qui a intégré récemment la Villa Albertine à San Francisco pour une résidence.