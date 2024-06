La fréquentation touristique a été en baisse durant le week-end de la Pentecôte en Charente et Charente-Maritime. Selon Charentes tourisme, elle a diminué de 15% comparé à 2023 en raison d’une météo maussade, contrairement au week-end exceptionnel de l’Ascension qui a connu une hausse de 10%. On atteint même -20% sur le littoral et les îles. Toutefois, on note une hausse de +15% dans les terres, notamment en raison du championnat de motocross qui a eu lieu les 18 et 19 mai à Saint-Jean-d’Angély.