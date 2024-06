La Fête de la bière de retour pour une 3e édition à Saint-Jean-d’Angély. Depuis hier soir, la cour du Cloître de l’Abbaye royale se transforme en brasserie géante, avec de nombreuses animations. Jeux en bois géants pour les enfants et Happy hour tous les jours de 18h à 19h. Un karaoké géant est prévu ce soir à 21h30. Et un concert de Denivan et Supernova dès 20h demain. Rendez-vous de 18h à 2h du matin.