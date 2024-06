La Rochelle s’accroche pour une place dans le top 6 en Top 14. Déterminés à rester dans la course aux qualifications, les Jaune et Noir devront s’imposer face à Toulouse ce dimanche, à l’occasion de la 25e et avant-dernière journée de la saison régulière. La condition pour espérer faire un pas de plus vers les barrages. Actuellement 5e du classement avec 60 points, devant le Racing 92 3 points derrière, les Maritimes vont devoir de nouveau tout donner face au leader du championnat. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05 sur la pelouse du Stadium de Toulouse.