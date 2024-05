Zoom sur l’éco-pâturage, une pratique qui tend à se développer en Charente-Maritime pour l’entretien des espaces verts avec des moutons. Une pratique qui ne coûte pas plus cher que l’entretien mécanique et qui présente de multiples vertus. La cinquantaine passée, le Fourasin Jérôme Tropini s’est lancé dans cette activité il y a quelques mois, pour donner un nouveau sens à sa vie. Il intervient sur les secteurs de La Rochelle, Surgères et Rochefort. Collectivités, entreprises et même les particuliers peuvent faire appel à ses services, à la seule condition de posséder un terrain clôturé d’au moins 2 000 mètres carrés. On l’écoute :

Jérôme Tropini qui nous parle de son cheptel :

Si la demande d’éco-pâturage est encore poussive, Jérôme Tropini lance un appel aux collectivités et aux entreprises pour les accompagner à faire évoluer leurs pratiques en termes d’entretien des espaces verts. Il travaille déjà avec quatre Ehpad dont celui de Saint-Saturnin-du-Bois. Nous en reparlerons cet après-midi et demain.