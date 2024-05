Le long pont du 8 mai et de l’Ascension confirme le bon démarrage de la saison en Charente et Charente-Maritime. Le baromètre de la fréquentation touristique enregistre une hausse de +20% comparé à 2023. Cette tendance s’explique par un calendrier et une météo très favorables, qui ont possiblement encouragé les réservations de dernière minute.

Pour le pont de l’Ascension, du jeudi 9 au samedi 11 mai, la fréquentation enregistre une hausse de +10% comparée à l’Ascension 2023. + 5% en Charente et +10% en Charente-Maritime. Cette tendance s’explique en effet par un enchaînement de jours fériés très favorable cette année. En incluant la nuitée du mercredi 8 mai, la fréquentation a progressé de +20% par rapport à la période de l’Ascension 2023 qui allait du 17 au 20 mai.

Les conditions météos très ensoleillées durant ce long pont ont également favorisé la venue de clientèles touristiques, et possiblement encouragé des réservations de dernière minute. Il est à noter un pic de fréquentation supérieur à l’an passé, qui a eu lieu le jeudi soir. Par ailleurs, la nuitée du samedi est inférieure au niveau de l’an passé (-5%) en raison notamment du calendrier, qui a pu favoriser des départs en vacances du samedi au samedi.

Dans le détail, on observe que la fréquentation française progresse de +10%. +7,5% en Charente et +12,5% en Charente-Maritime. Les habitants de Nouvelle-Aquitaine étant les principales clientèles touristiques françaises sur les deux départements.

Quant à la clientèle étrangère, elle se maintient au même niveau que 2023. Elle progresse de 5% en Charente, et se stabilise en Charente-Maritime. Les Belges sont leaders en Charente-Maritime, et les Britanniques en Charente.