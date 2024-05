Renforcer les relations écoles-entreprises, c’était tout l’enjeu d’un café-rencontre organisé hier matin au Lycée professionnel du bois à Surgères, en partenariat avec les Club d’entreprises Aunis Sud. Neuf patrons sont venus à la rencontre des personnels en charge des entreprises dans plusieurs établissements du territoire, de Niort, Saint-Jean-d’Angély et Rochefort. L’idée étant de tisser de nouveaux liens pour aider les écoles à trouver des offres de stages pour leurs apprenants, et les entreprises à rencontrer leurs futurs salariés ou partenaires. On écoute Claude Suun, président du Club d’entreprises Aunis Sud :

Cette action est amenée à être renouvelée pour maintenir une étroite relation entre le monde de l’entreprise et l’Éducation nationale :