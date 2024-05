Joli coup de filet pour les gendarmes de Surgères. Ils ont interpellés ce lundi quatre jeunes de 20 à 22 ans soupçonnés d’être impliqués dans une vaste affaire de cambriolages et de vols à la roulotte et de carburant. Une cinquantaine de faits ont été recensés. Ils ont été commis entre septembre 2023 et avril 2024 dans des véhicules et dans des magasins du nord de la Charente-Maritime. Les suspects ont été placés en garde à vue. Des perquisitions ont permis la saisie d’une soixantaine d’objets et d’armes. Les victimes ont pu être identifiées, et les biens pour la majeure partie restitués. Les quatre mis en cause, inconnus de la justice et bien insérés socialement, seront convoqués devant le tribunal de La Rochelle en septembre.