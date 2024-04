L’Arsenal des mers de Rochefort de nouveau sur le pont, avec le plein de nouveautés. Depuis hier et à l’occasion des vacances de printemps, l’offre de visites s’étoffe. Une nouvelle exposition démarre à la Corderie royale, et la Fabrique de l’Arsenal se dote d’un nouveau parcours immersif. Malgré son éloignement pour cause de réparations dans le port de Bayonne, l’Hermione y est toujours à l’honneur. Mais un autre bateau a pris place dans la forme de radoub pour pallier l’absence de la réplique de la frégate de La Fayette. Le point sur ces nouveautés avec Virginie Rivain, directrice de l’Office de tourisme Rochefort Océan :

Virginie Rivain qui nous en dit plus sur les origines du Noé :

Parmi les autres nouveautés : l’application « Le défi de l’Arsenal », un jeu de piste téléchargeable désormais gratuitement pour un voyage spatio-temporel à bord de l’Hermione III ; la reprise hier des visites théâtralisées et guidées, avec notamment le comédien Bilout en marquis de La Fayette. Et puis, on notera le retour du parcours nocturne Océana Lumina à partir du 5 juillet.