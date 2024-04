La Banque alimentaire de la Charente-Maritime change de main. Après huit années à la tête de l’association d’aide aux plus démunis, le président Robert Gaillard a cédé son siège hier à Jean-Yves Cerfontaine, à l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue dans la matinée à Chaniers, près de Saintes. La présidence change, mais pas les missions qui sont la collecte et la distribution de denrées alimentaires.

Lors de cette 38ème édition, le président de la Banque alimentaire de la Charente-Maritime Robert Gaillard a présenté son successeur, Jean-Yves Cerfontaine, dont la candidature a été validée au cours du dernier conseil d’administration du 5 mars dernier. Ancien Président du Cercle Laïque Jean Macé, bénévole et administrateur de la Banque alimentaire 17, il prend ses fonctions dès ce vendredi 5 avril. Lors de cette assemblée, le bilan de l’année écoulée a été abordé. Plus de 3,5 millions de repas ont été redistribués aux 14 000 bénéficiaires. 91 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées au printemps et 122 tonnes en hiver, grâce à la mobilisation des associations, des Centres communaux d’action sociale et des citoyens. 513 tonnes ont été récupérées auprès des grandes surfaces, limitant ainsi le gaspillage alimentaire. Enfin, plus de 3 000 colis ont été remis aux étudiants, qui sont de plus en plus nombreux à exprimer leurs besoins auprès de l’association.

En 2024, la Banque alimentaire de la Charente-Maritime va poursuivre ses actions, car le nombre de bénéficiaires ne faiblit pas.