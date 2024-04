Un trafic de civelles démantelé en Charente-Maritime, Vendée et Loire-Atlantique. Quatre individus ont été interpellés et placés en garde à vue ce mercredi, au terme d’un travail d’investigation minutieux. Les forces de l’ordre ont saisi 230 kilos de pibales, une espèce menacée et classée en danger critique d’extinction et dont l’exportation est interdite hors de l’Union Européenne. Valeur marchande : près de 70 000 euros. La perquisition a permis également la saisie de 17 000 euros en espèces, ainsi que du matériel de pêche et de stockage des alevins de l’anguille européenne. Les civelles ont été relâchées. Pas les mis en cause qui encourent 7 ans de prison et 750 000 euros d’amende.