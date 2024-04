img class= »alignleft size-full wp-image-59862″ src= »https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1311_1711032386.jpg » alt= » » width= »800″ height= »568″ />

La projection ce soir en avant-première au cinéma de Rochefort du film « Frères » d’Olivier Casas, avec Yvan Attal et Mathieu Kassovitz. L’histoire vraie de deux garçons de 5 et 7 ans, abandonnés par leur mère en 1948, qui ont vécu cachés 7 ans dans une forêt de Châtelaillon-Plage. C’est à 20h15 à l’Apollo ciné 8, en présence du réalisateur et de Michel De Robert dont l’histoire a inspiré le long-métrage. Deux autres séances sont prévues demain à 16h au cinéma Le Lido de Royan et à 17h45 à l’Atlantic ciné de Saintes.