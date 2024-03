La ligne téléphonique d’aide aux sinistrés du séisme en Charente-Maritime est prolongée. La préfecture a décidé de maintenir quelques jours encore le service dédié aux personnes dont les habitations ont été endommagées par le tremblement de terre du 16 juin dernier. Mise en place le 11 mars à la demande du Premier Ministre Gabriel Attal, et face aux retours positifs des principaux intéressés, la ligne est donc prolongée jusqu’au 5 avril inclus, soit deux semaines de plus. Les personnes concernées peuvent appeler le 05 46 27 43 02, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Une plateforme numérique est également accessible sur le site de la préfecture.