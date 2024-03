Bilan positif pour l’association Surgères en scène, qui organise cet été le Surgères Brass festival. Lors de son assemblée générale qui s’est tenue mardi soir à la salle du Lavoir de Surgères, en présence d’une soixantaine de personnes et de ses partenaires, elle a fait le point sur l’édition 2023 de l’évènement qui a connu un joli succès, grâce à la venue de deux artistes de renom, Yannick Noah et Michel Jonasz. Et grâce au partenariat avec La Belle Factory qui a été reconduit pour l’édition 2024, avec la venue sur scène de trois grosses têtes d’affiche : Claudio Capéo, Christophe Maé et le trompettiste Ibrahim Maalouf. Le but étant assurément de faire grandir le festival et de créer l’évènement cet été en Charente-Maritime. Le président de Surgères en scène Pierre Vivier est notre invité :