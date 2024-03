La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange pour vents violents et orages ce jeudi. La tempête Nelson, qui frappe le département, va générer de fortes rafales, de 80 à 100 km/h, et entre 100 à 120 km/h localement sur la côte. Dans les terres, la vitesse du vent sera comprise entre 60 à 80 km/h et pourra localement atteindre les 90 à 100 km/h. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel appelle à la plus grande vigilance et à respecter les consignes de sécurité. Évitez tout déplacement, les promenades en forêt et le long du littoral, rangez les objets et le matériel susceptibles de s’envoler, fermez les portes et volets, et débranchez les appareils électriques et les antennes de télévision en cas d’orage.

En raison des conditions météos, la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix sera perturbée ce jeudi. Les traversées de 7h15 et 9h15 au départ de l’île d’Aix, et de 8h15 et 10h au départ de Fouras ont été annulées.