Mouvement de grève aujourd’hui dans la fonction publique. Huit organisations syndicales appellent à cesser le travail pour réclamer une revalorisation salariale. Plus de 5,5 millions d’agents sont concernés. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, collèges et lycées partout en France, mais aussi dans le secteur hospitalier. À Rochefort, un service minimum d’accueil est mis en place dans les écoles de la ville, mais les familles sont invitées à récupérer leurs enfants pendant la pause déjeuner ou sinon de fournir un repas. Les garderies sont fermées le matin et ouvertes le soir jusqu’à 18h15, sauf à Libération jusqu’à 17h.