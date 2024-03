Le préfet de la Charente-Maritime a mis la main à la pâte. Samedi, Brice Blondel s’est glissé dans la peau d’un apprenti boulanger, dans le cadre d’une journée Portes ouvertes organisée à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Lagord, près de La Rochelle. Une action destinée à valoriser les métiers de l’artisanat et la formation en alternance. Une première pour la CMA Nouvelle-Aquitaine qui mobilisait ses 15 sites de formation en région.

La CMA Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1750 collaborateurs en région, répartis dans les 12 départements, et 15 sites de formation dont 2 en Charente-Maritime à Lagord et Saint-Germain-de-Lusignan. La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat rassemble pas moins de 184 000 entreprises de proximité, et 12 700 apprentis. Établissement public d’État sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, la CMA Nouvelle-Aquitaine agit pour que, je cite, « la place de l’artisanat soit reconnue à part entière dans l’économie régionale et locale ». Elle veille à ce que les intérêts des artisans soient pris en compte dans les politiques publiques européennes, nationales, régionales et locales, dans les lois et les réglementations en vigueur. Dans chacun des départements de la région, les 12 CMA proposent une offre de services de proximité, accessible à toutes les entreprises artisanales, quels que soient leur secteur d’activité et leur implantation. Elles agissent pour le développement des entreprises artisanales, mais aussi pour l’apprentissage et la formation des artisans de demain. Grâce à son organisme régional de formation, elle propose un large dispositif d’acquisition de compétences ouvert aux jeunes et aux adultes en reconversion, qui souhaitent rejoindre un secteur dynamique et moteur de l’économie régionale.