Le drame ce matin à Dolus-d’Oléron. Un accident entre un poids lourd et un véhicule utilitaire a fait deux morts. Un père et son fils ont été tués dans un violent choc frontal survenu peu avant 10h, sur la D734 route de Saint-Pierre. Ils se trouvaient à bord d’une camionnette qui se serait déportée sur la voie de gauche et s’est encastrée sous l’avant du camion. Le chauffeur n’a pas été blessé, mais il est très choqué. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur place. La circulation a été coupée le temps de l’intervention des secours.