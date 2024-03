Neuf mois après le séisme survenu le 16 juin dernier dans le nord de la Charente-Maritime, la préfecture met en place une ligne téléphonique et une plateforme numérique dédiée aux sinistrés du département. Un engagement du Premier Ministre Gabriel Attal qui l’avait annoncé lors de sa venue à Cram-Chaban le 23 février dernier. L’accès téléphonique ouvre aujourd’hui pour une période de onze jours.

Le 23 février dernier, le Premier Ministre Gabriel Attal, alors en déplacement en Charente-Maritime, annonçait la mise en place d’une ligne téléphonique et d’une plateforme numérique pour venir en aide aux sinistrés. À partir du lundi 11 mars et jusqu’au 22 mars inclus, la préfecture de La Rochelle proposera un accompagnement par téléphone, à destination des sinistrés du séisme, pour leurs démarches administratives. Il s’agit du 05 46 27 43 02 qui sera accessible du lundi au vendredi, de 09h à 12h30 et de 14h à 17h30. Un agent dédié à cette mission pourra leur apporter une réponse ou les orienter vers le service compétent. La plateforme numérique, accessible depuis la page d’accueil du site internet de la préfecture, permet, elle aussi, de répondre aux questions des sinistrés via un formulaire de prise de contact. Le service est fonctionnel depuis ce vendredi 8 mars pour une durée indéterminée. Des ressources sont également mises à disposition depuis cette plateforme.

Ces différents dispositifs ont pour but de prendre en compte les besoins des sinistrés dans leurs problématiques, et de faciliter l’accès aux principales démarches administratives, qu’elles soient d’ordre assurantiel, fiscal ou financière.

Cela signifie la fin d’une longue attente pour les personnes les plus en difficulté et un soulagement pour bon nombre d’entre eux.