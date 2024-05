À Saint-Hilaire-de-Villefranche, le Comité Danse et loisirs organise un concours de belote à la salle Jean-Garnier, samedi 4 mai, à partir de 14h. À gagner de nombreux lots : jambons, huîtres, rôtis, volailles, viandes diverses et lot supplémentaire aux 5 premières équipes féminines. L’inscription obligatoire est de 10€ par joueur. Bourriche. Sur place buvette et crêpes. Pour les renseignements et les inscriptions vous pouvez appeler le 05 46 95 09 59 ou le 06 61 49 04 31. L’ouverture des portes se fera à 13h30.