La nouvelle est tombée il y a quelques jours maintenant… Cœur de pirate sera en concert-évènement cet été à Saintes. La chanteuse québécoise sera l’invitée vedette de la 3e édition du festival Transe Atlantique qui va se dérouler du 22 au 24 août. Raphaëlle Chovin est la directrice et programmatrice du rendez-vous franco-québécois. Elle s’en réjouit. D’autant plus que ce sera l’unique show musical de Cœur de pirate de l’année, et que sa présence est attendue de longue date. Écoutez :

Cœur de pirate qui partagera l’affiche avec Gabi Hartmann et le groupe Pépite. Raphaëlle Chovin qui nous en dit plus sur le déroulement du festival :

D’autres têtes d’affiche seront annoncées d’ici la fin du mois. La billetterie est déjà ouverte.