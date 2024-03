Casting enfants pour Fort Boyard. La production du jeu télévisé estival de France 2, tourné au large de la Charente-Maritime, est à la recherche de jeunes candidats pour participer, pour la première fois cette année, aux épreuves de Blanche et de Rouge. Il s’agit de jeux d’adresse et de force. Sous forme de duo, les enfants doivent avoir entre 9 et 13 ans. Pour s’inscrire, il faut envoyer les noms, prénoms et dates de naissance de chaque enfant et les coordonnées de leurs parents ou représentants légaux à boyardblancherouge@gmail.com