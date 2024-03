Le fleuve Charente reste placée en vigilance orange pour le phénomène de crues. Le niveau continue de grimper. Il était à 5,52m ce matin sous le pont Palissy à Saintes. L’eau commence à rentrer dans les maisons, au grand dam des habitants qui n’en peuvent plus des inondations à répétition cet hiver. D’autant que les prévisions ne sont pas rassurantes, à l’approche d’un nouvel épisode de grandes marées attendu dès la fin de la semaine avec de forts coefficients et un pic à 117 mardi prochain. La mairie a déployé des moyens pour sécuriser et aider les riverains impactés par la crue et mis en place un numéro d’urgence joignable 24h/24 le 06 62 67 14 81.

Du côté de la Boutonne à Saint-Jean-d’Angély, la crue semble plus modérée. À noter qu’une dizaine de routes départementales sont toujours fermées à la circulation en raison des inondations, essentiellement dans le secteur de la Charente aval.