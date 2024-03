C’est aujourd’hui la Journée mondiale de lutte contre l’obésité. À cette occasion, l’hôpital de Rochefort se mobilise et propose une action de sensibilisation pour informer sur cette maladie qui toucherait près d’un adulte sur cinq en France. Maladie qui a doublé entre 1997 et 2020. Près d’un adulte sur deux est aujourd’hui en surpoids. Les causes sont multiples : changement des rythmes de vie, alimentation, réduction de l’activité physique.

L’équipe de la chirurgie viscérale et bariatrique de l’hôpital de Rochefort et l’association « Poids 17 » organisent plusieurs actions ce lundi de 10h à 17h, dans le hall de l’établissement. Cette journée est l’occasion de sensibiliser les visiteurs et les professionnels à la question de l’obésité. Des stands d’informations sur les techniques chirurgicales et l’accompagnement pluridisciplinaire sont proposés, ainsi que des ateliers pratiques sur la nutrition et les idées reçues. Un simulateur d’obésité est également à disposition des professionnels. L’objectif est de mettre les soignants dans la peau d’une personne atteinte d’obésité, afin qu’il cerne au mieux les difficultés de mobilisation et adapte sa prise en charge.

À Rochefort, la filière bariatrique a vu le jour en 2009. Le service de chirurgie prend aujourd’hui en charge entre 150 et 170 patients par an. Des patients âgés de 18 à 60 ans, et enregistrant chacun un IMC supérieur à 40, présentant ainsi une obésité massive, ou à 35 avec des signes de comorbidités. L’obésité, considérée comme la maladie du siècle, concerne tous les pays, dont plusieurs pays émergents. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, en 2015, 39 % des adultes étaient en surpoids et 13 % étaient obèses. Le nombre de cas d’obésité a presque triplé en 50 ans.